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Michela Rubiu morta dopo 25 giorni di agonia a Cagliari: il marito le aveva sparato alla testa dopo aver ucciso il fratello

La 47enne di Solanas era ricoverata dal 23 luglio all'ospedale 'Brotzu', ancora da chiarire il movente

Michela Rubiu
Michela Rubiu
17 agosto 2026 | 15.22
Emanuele Concas
LETTURA: 1 minuti

E' morta all'ospedale 'Brotzu' di Cagliari Michela Rubiu, la 47enne di Solanas (Ca), che all'alba del 23 luglio scorso fu ferita con un'arma da fuoco dal marito, Alessandro Pintus, 39enne di Quartu Sant'Elena, che poco dopo aveva ucciso il fratello Andrea, 42 anni.

Fu proprio Alessandro Pintus a recarsi in caserma e riferire ai militari di aver colpito moglie e fratello. La donna, dopo l'aggressione avvenuta nel bar che gestiva la coppia, fu ricoverata in rianimazione all'ospedale 'Brotzu' per una ferita alla base del cranio e oggi, dopo 25 giorni di agonia, è morta.

Pintus fu arrestato poco dopo i fatti e confermò la sua azione anche di fronte al Gip. Resta ancora da chiarire il movente.

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omicidio omicidio solanas michela rubiu alessandro pintus
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