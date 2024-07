Salute, Lucchini (Regione Lombardia): "Supportiamo azioni terzo settore partendo dall’ascolto"

"Regione Lombardia supporta le azioni del terzo settore partendo dall'ascolto delle associazioni attraverso dei tavoli di gruppi di lavoro che coinvolgono le associazioni sin dalla fase della programmazione per comprendere al meglio le loro necessità”. Lo riferisce ai microfoni dell’Adnkronos Elena Lucchini, assessore alla Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Regione Lombardia, in occasione dell’evento ‘Il nuovo ruolo delle associazioni pazienti in ambito salute: nasce la Patient Association Academy’, durante il quale Johnson & Johnson Innovative Medicine ha lanciato un nuovo modello di collaborazione tra le associazioni pazienti e le organizzazioni civiche.