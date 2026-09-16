circle x black
Cerca nel sito
 

Salute: Mecenero (Cdi), 'Bionics San Babila è una tappa della nostra crescita'

sponsor

Aggiungi Adnkronos come fonte preferita
16 settembre 2026 | 13.05
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"In questo nostro 36° centro del network" Cdi - Centro diagnostico italiano "la tecnologia di ultima generazione è messa nelle mani di medici esperti e personale qualificato: un sistema collaudato dal Cdi, che da cinquant'anni offre servizi di prevenzione, diagnosi e cura alla città. Venendo qui a San Babila abbiamo voluto entrare nel cuore di Milano, segnando una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita". Lo ha detto Andrea Mecenero, amministratore delegato Cdi, nella giornata che ha dato il via all'Open week Cdi Bionics San Babila. Dal 15 al 19 settembre la cittadinanza può conoscere da vicino l'eccellenza tecnologica e le competenze professionali del poliambulatorio inaugurato lo scorso maggio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
Soteu 2026, tutte le novità: dal Canada 'associato' all'Articolo 4 europeo - Videonews
News to go
Svolta meteo sull'Italia
Manduria, vasto incendio distrugge 22 auto e colpisce un immobile - Video
Borsa, Benetti (Gam): "Attenzione a Fed, pressioni inflazione mantengono tassi più alti" - Video
"Livatino: il giudice e i suoi assassini", il trailer della fiction Rai diretta da Michele Placido
News to go
Modello 730, manca poco alla scadenza
"Simply Italian", Sharon Stone protagonista dello spot Ita Airways - Video
Buzzetti (Sid): "Vittoria di Zverev dimostra che il diabete non ferma la vita" - Video
News to go
Bonus sociale, cosa sapere
Scuola, l'immunologo: "Salute e concentrazione? Occhio a pasti e merenda nello zaino"
Bonino, Tajani a camera ardente: "Sull'Europa avevamo obiettivi comuni" - Video
Casini diventa nonno, gli auguri di La Russa in Senato - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza