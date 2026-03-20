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Salute: oftalmologo Nucci, 'bene sensibilizzazione, studenti siano consapevoli rischi miopia'

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20 marzo 2026 | 13.25
Redazione Adnkronos
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"Le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione sono fondamentali, per aiutare gli studenti non solo ad avere la più corretta correzione visiva, che gli consenta di eseguire le attività universitarie al meglio, ma anche ad essere consapevoli degli eventuali rischi associati associati alla miopia, ad esempio. L'iniziativa è partita da Tor Vergata e ha riscontrato un ottimo successo da parte degli studenti, con un'adesione elevata e tantissimi riconoscimenti da parte loro sull'utilità di queste iniziative". Lo spiega Carlo Nucci, prorettore vicario e direttore della Scuola di specializzazione in Oftalmologia dell'università degli studi di Roma Tor Vergata e presidente Sou - Società degli oftalmologi universitari italiani, in occasione della sigla a Roma del protocollo d'intesa tra la Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane e la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, all'interno del progetto Campus Visivo, tenutasi alla presenza del ministro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini.

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