Salute, Talassemia: pediatra Origa, 'raggiunta la prognosi aperta ma resta patologia complessa'

"Ora si parla di prognosi aperta, il che significa che un paziente, soprattutto se nato negli ultimi decenni, ha la possibilità di raggiungere un'età avanzata come chi non è affetto da Talassemia. Rimane, però, una patologia complessa, con continui accessi in ospedale per effettuare trasfusioni, controlli clinici, laboratori etici con un grande impatto ancora oggi sulla vita delle persone che ne sono affette". Così, Raffaella Origa, professoressa di pediatria all'università di Cagliari, al media tutorial "Viaggio nella Talassemia: burden, gestione clinica, cure di oggi e di domani", promosso da Avanzanite Bioscience B.V., che ha visto la partecipazione di esperti di fama internazionale. Durante l'incontro, svoltosi a Milano, gli specialisti hanno approfondito l'evoluzione della gestione clinica della talassemia, dalle terapie trasfusionali alla chelazione del ferro, fino alle nuove opzioni terapeutiche in fase di sviluppo.