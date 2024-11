Sanità, Agostinelli: “Libro nato da desiderio di condividere visione per professione infermieristica”

“Il libro nasce dal desiderio di condividere una visione per la professione infermieristica, ma per tutte le professioni sanitarie. L'occasione di questo cambiamento culturale che vede nella territorialità, in un cambiamento profondo di tutte le cure rivolte ai nostri assistiti, pone i professionisti nella possibilità e nella necessità di ripensare al proprio ruolo e alle proprie prassi operative”. A dirlo Vianella Agostinelli, autrice libro ‘Caring: dalla visione agli esiti assistenziali. Riformare le prassi dell'infermiere’, nel contesto del Forum Risk Management, giunto alla 19esima edizione, dedicato alla sicurezza sanitaria e alla trasformazione digitale dei servizi di assistenza, che si conclude oggi ad Arezzo. Questo libro, aggiunge Giuliana Morsiani, autrice del libro: “È un cambiamento culturale che proviene dall'interno della professione, sui contenuti della professione, partendo dalle sue radici del caring, fino ad arrivare a interfacciarsi con la logica manageriale più aziendalista attraverso il controvalore degli esiti misurati dell'assistenza infermieristica”