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Sanità: Bonaccini (Ministero Salute), 'sfida è rendere più sostenibile Ssn'

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09 settembre 2026 | 09.11
Redazione Adnkronos
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"La sfida oggi è quella di rendere ancora più sostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale  - Ssn perché la domanda di salute è cambiata. In questo contesto, l'intelligenza artificiale, la telemedicina e anche le nuove scoperte in campo farmaceutico ci danno una grossa mano. C'è un filo conduttore che ha ispirato il Servizio sanitario nazionale italiano e che dovrà continuare nei prossimi anni, ovvero l'equità". Lo ha detto Nicola Bonaccini, capo Segreteria tecnica del Ministro della Salute, partecipando oggi a Palazzo Farnese a Roma alla presentazione del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", svoltasi nell'ambito dell'evento "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie.

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