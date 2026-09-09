Sanità: Bonaccini (Ministero Salute), 'sfida è rendere più sostenibile Ssn'

"La sfida oggi è quella di rendere ancora più sostenibile il nostro Servizio sanitario nazionale - Ssn perché la domanda di salute è cambiata. In questo contesto, l'intelligenza artificiale, la telemedicina e anche le nuove scoperte in campo farmaceutico ci danno una grossa mano. C'è un filo conduttore che ha ispirato il Servizio sanitario nazionale italiano e che dovrà continuare nei prossimi anni, ovvero l'equità". Lo ha detto Nicola Bonaccini, capo Segreteria tecnica del Ministro della Salute, partecipando oggi a Palazzo Farnese a Roma alla presentazione del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", svoltasi nell'ambito dell'evento "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie.