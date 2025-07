Sanità, Bordon (Liguria): "Regione più anziana, puntare su integrazione servizi"

"La Liguria ha la popolazione più anziana d'Italia con l’indice regionale di vecchiaia più alto a livello europeo. Questo è un tema che impegna l'organizzazione, spinge sempre più verso l'integrazione tra servizi sanitari e socio sanitari ed è il lavoro che dobbiamo continuare a fare con decisione”. Lo ha detto Paolo Bordon, direttore generale Dipartimento sanità e servizi sociali di Regione Liguria, in occasione della presentazione del XIII Rapporto Crea Sanità Centro per la Ricerca Economica Applicata in Sanità dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata sulle 'Performance Regionali' che fotografa lo stato di salute dei Ssr tra il 2019 e il 2024