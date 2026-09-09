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Sanità: Cattani (Club Santé Italie), 'collaborazione pubblico-privato crea attrattività per le imprese'

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09 settembre 2026 | 12.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il Club Santé Italie svolge un ruolo fondamentale grazie a oltre 30 aziende associate, oltre 4,6 miliardi di giro d'affari e oltre 11mila dipendenti. L'insieme di innovazione, nuove possibilità di cura, nuovi servizi, nuovi farmaci, nuovi vaccini, telemedicina e dati rappresenta il Club Santé. Il nostro obiettivo è fare in modo che, attraverso la collaborazione tra i privati e il pubblico, si creino condizioni più attrattive e competitive per le nostre imprese, facendole crescere attraverso l'innovazione". Così Marcello Cattani, presidente Club Santé Italie, intervenendo a Palazzo Farnese a Roma alla presentazione del rapporto di Fondazione PwC Italia Ets "Una nuova agenda per la salute: territori, innovazione e collaborazione", svoltasi nell'ambito dell'evento "Ripensare il futuro della salute", promosso da Club Santé Italie.

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