Sanità, Cinquepalmi (Enpam): "Tecnologie digitali alleati nella gestione liste d’attesa"

“La gestione delle liste d'attesa è uno dei tanti problemi che la sanità si trova a dover affrontare. In questo, possiamo avere un potente alleato: l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali. Per poterlo applicare, però, efficacemente bisogna non solo pensare di trasferire i processi nativi in supporti digitali. In realtà bisogna completamente pensarle per applicarli correttamente nei processi organizzativi, clinici di tutti i tipi, dal territorio al mondo ospedaliero”. Queste le parole di Luca Cinquepalmi, vice direttore generale di Fondazione Enpam, intervenendo all’appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario', a Palazzo dell'Informazione, a Roma. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attuali come le liste d’attesa, la normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici e il Piano per l'antibiotico resistenza e innovazione per la salute.