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Sanità, de Pascale: "Per garantire Lea servono risorse, senza a rischio bilanci Regioni"

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Sanità, de Pascale:
09 aprile 2026 | 13.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Con l'ultima Finanziaria il Governo ha preso atto che c'è un problema sulle liste d'attesa.

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Ma ci avviciniamo alla Finanziaria del prossimo anno e nel 2027 c'è un baratro, perché il livello di adeguamento della spesa sanitaria non sarà in grado di coprire il trend dell'inflazione e quindi per Regioni che lavorano sui bilanci del 2026 - ma che guardano al 2027 - si dovrà capire che sostenere la sanità pubblica rientra nelle priorità. Noi in Emilia Romagna per garantire i Lea", livelli essenziali di assistenza, "e qualcosina in più abbiamo aggiunto 800 mln l'anno, se non lo facessimo salterebbero tutti i Lea. Il mio primo atto è stata una manovra fiscale per sostenere queste risorse, tutte le Regioni vanno in questa direzione". Così all'Adnkronos Salute Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, a margine dell'incontro 'Innovaction - Dialoghi sull'innovazione accessibile', promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, commentando le parole della premier Meloni sulle liste d'attesa.

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sanità emilia romagna michele de pascale liste attesa lea regioni giorgia meloni
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