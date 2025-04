Sanità, De Silverio (Anaao Assomed): "Investire su professionisti per risolvere problema lista d’attesa’"

“Il doppio binario possiamo intenderlo sia tra chi ha accesso alle cure e chi non ce l'ha, sia tra pubblico e privato. Il vero problema di cui abbiamo discusso è quello delle liste d'attesa, sul quale noi riteniamo che vada fatta un'ampia disamina: le liste d'attesa non sono un problema, sono l'effetto di una difficoltà di accesso alle cure per i cittadini”. Pertanto, “per risolvere le liste d'attesa, dobbiamo investire necessariamente sui professionisti, ma anche e soprattutto sui modelli organizzativi di presa in cura del paziente”. Così Pierino De Silverio, segretario nazionale Anaao Assomed, in occasione del nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario', a Palazzo dell'Informazione, a Roma. Una giornata di lavori in quattro sessioni, per approfondire temi attualissimi: liste d’attesa, normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, Piano per l'antibiotico resistenza e innovazione per la salute.