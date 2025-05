Sanità: Gandolfo (Sirm), ‘digitalizzazione ha rivoluzionato il patient journey’

“La digitalizzazione ha cambiato radicalmente il modo in cui affrontiamo il percorso di cura (patient journey): dalla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia. Questo cambiamento, però, richiede un adeguamento tecnologico, culturale e organizzativo. Stiamo passando da un approccio centrato sulla patologia a uno centrato sul paziente, grazie a strumenti digitali e sistemi di intelligenza artificiale che ci permettono di essere più continui, oggettivi e personalizzati. È una vera rivoluzione, che coinvolge il modo stesso in cui intendiamo la medicina”. Lo ha detto Nicoletta Gandolfo, consigliera Fism, Federazione società medico scientifiche italiane, e presidente Sirm, Società italiana di radiologia medica, all’Adnkronos Salute in occasione della fiera europea ‘Ai Week 2025’, dedicata all’intelligenza artificiale.