Sanità, Gesualdo (Fism): "Percorsi educazionali anche per i pazienti"

“Fism, nell'ultimo anno, ha sviluppato” una sorta di “viaggio del paziente e sta sviluppando una serie di competenze digitali, come percorsi educazionali per accrescere le competenze digitali non solo negli operatori sanitari, ma anche nei pazienti". Parole di Loreto Gesualdo, presidente Federazione società medico-scientifiche italiane - Fism, partecipando al nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario', al Palazzo dell'Informazione, a Roma. Un incontro ricco di spunti che hanno spaziato dal cocente tema delle liste d’attesa alla nuova normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici, dal Piano per l'antibiotico resistenza alle nuove frontiere dell’innovazione per la salute.