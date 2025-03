“Marilab Future Labs vuole incrementare l'offerta sanitaria pometina con un centro di eccellenza che mette a disposizione professionisti su tutti gli ambiti sanitari e una tecnologia altamente qualificata per eseguire esami importanti e impegnativi, in una situazione ambientale estremamente confortevole per il paziente”. Lo afferma Marco Guazzaroni, direttore sanitario di Marilab Future Labs, il nuovo centro polispecialistico avanzato inaugurato a Pomezia.