Sanità, Magi (Sumai-Assoprof): "Liste d’attesa lunghe perché manca personale"

“Il doppio binario è quello che vede il cittadino da una parte e le strutture sanitarie dall’altra. Per quanto riguarda le liste d’attesa, il problema è legato alla mancanza di personale sanitario, soprattutto specialistico”. Lo ha detto Antonio Magi, presidente Sumai-Assoprof, Sindacato unico medicina ambulatoriale italiana e professionalità dell’area sanitaria, al nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A 'Salute e sanità, il doppio binario', a Palazzo dell'Informazione, a Roma. Un incontro in cui si è parlato di liste d’attesa, della normativa europea sulla governance dei prodotti farmaceutici e del Piano per l'antibiotico resistenza e innovazione per la salute.