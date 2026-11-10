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Sanità, Migliore (MinSal): "Cittadini più fiduciosi se sistemi ai certificati da istituzioni sanitarie"

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10 novembre 2026 | 12.27
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo effettuato un'indagine demoscopica che documenta come due terzi della popolazione utilizzi comunemente gli strumenti di intelligenza artificiale per temi di salute. La preoccupazione principale di questi cittadini è proprio quella di avere informazioni validate e corrette. I nostri cittadini si fiderebbero di più di sistemi che sono certificati dal Ministero della Salute e dalle istituzioni sanitarie in generale". Lo spiega Giovanni Migliore, direttore generale della Comunicazione e delle Relazioni istituzionali del Ministero della Salute a Roma, in occasione della XXI edizione del Forum Meridiano sanità 'Sanità e life sciences: governare le transizioni, costruire il futuro', il think tank di The European House – Ambrosetti.

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