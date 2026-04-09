Sanità: on. Ciocchetti, 'digitalizzazione abilita costruzione governance e migliora presa in carico'

"La grande rivoluzione della digitalizzazione sta portando a modificare il nostro approccio alla sanità e sta dando l'opportunità, a tutte le aziende sanitarie locali ed agli operatori sanitari, di avere finalmente degli strumenti e dei dati a disposizione per costruire governance, cura, assistenza e presa in carico". Lo afferma Luciano Ciocchetti, vice presidente XII commissione Affari sociali Camera dei Deputati, intervenendo in occasione di 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'incontro promosso da Gsk e Adnkronos a Roma e realizzato con il patrocinio di Farmindustria.