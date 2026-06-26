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Sanità: Ramundo (Italian Biosimilars Group), 'tutelare corretta governance farmaci biosimilari ed equivalenti'

26 giugno 2026 | 17.22
Redazione Adnkronos
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"La governance attuale dei farmaci biosimilari ha consentito un grande successo al sistema Italia, dove si raggiunge una penetrazione che eccede il 72%, quando il valore medio europeo, che si assesta al 37%. Tuttavia, l'erosione aggressiva dei prezzi sfida la sostenibilità e la possibilità dell'industria di continuare ad investire nel futuro. Nei prossimi 10 anni infatti 100 molecole perderanno la protezione brevettuale. Soltanto il 33% di queste hanno un riscontro nello sviluppo del biosimilare corrispondente. È fondamentale quindi lavorare a tutela di una corretta governance gestionale del farmaco biosimilare ed equivalente". Lo ha detto Francesca Romana Ramundo, Country head e amministratore delegato Sandoz in Italia, vicepresidente Egualia e coordinatrice Italian Biosimilars Group, partecipando alla prima edizione, oggi al MiCo di Milano, del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', che riunisce i principali attori del settore promuovendo un confronto in grado di individuare soluzioni concrete alle criticità della sanità pubblica e di approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione.

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