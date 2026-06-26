Sanità: Ramundo (Italian Biosimilars Group), 'tutelare corretta governance farmaci biosimilari ed equivalenti'

"La governance attuale dei farmaci biosimilari ha consentito un grande successo al sistema Italia, dove si raggiunge una penetrazione che eccede il 72%, quando il valore medio europeo, che si assesta al 37%. Tuttavia, l'erosione aggressiva dei prezzi sfida la sostenibilità e la possibilità dell'industria di continuare ad investire nel futuro. Nei prossimi 10 anni infatti 100 molecole perderanno la protezione brevettuale. Soltanto il 33% di queste hanno un riscontro nello sviluppo del biosimilare corrispondente. È fondamentale quindi lavorare a tutela di una corretta governance gestionale del farmaco biosimilare ed equivalente". Lo ha detto Francesca Romana Ramundo, Country head e amministratore delegato Sandoz in Italia, vicepresidente Egualia e coordinatrice Italian Biosimilars Group, partecipando alla prima edizione, oggi al MiCo di Milano, del format di Fondazione The Bridge e Inrete 'Cantiere Salute', che riunisce i principali attori del settore promuovendo un confronto in grado di individuare soluzioni concrete alle criticità della sanità pubblica e di approfondire il legame tra medicina, territorio e innovazione.