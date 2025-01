Sanità, Rossi (Ucbm): "Con Asl Roma 1 per un’odontoiatria innovativa e inclusiva"

"L'accordo con l'Asl Roma 1 è fondamentale per la nostra Università proprio perché odontoiatria è un corso di laurea abilitante, quindi è importante la preparazione pratica dei ragazzi e il lavoro in team.” Queste le parole di Andrea Rossi, amministratore delegato e direttore generale Università Campus Bio-Medico di Roma, alla presentazione dell’accordo triennale tra Asl Roma1 e l’Ateneo della capitale per la formazione, i tirocini e l’orientamento degli studenti nelle strutture pubbliche dell’Azienda sanitaria romana.