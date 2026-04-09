Sanità: Strozzi (ministero Esteri), 'nel 2025 Italia ai vertici mondiali per pharma e biotech'

"I dati del 2025 relativi al settore farmaceutico e delle biotecnologie vedono l'Italia come uno dei player fondamentali a livello internazionale. Vogliamo giocarci questa opportunità presentando l'Italia più innovativa alle fiere del settore nel mondo". Così Sergio Strozzi, capo dell'ufficio IV Promozione delle filiere industriali innovative e start-up ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in occasione di 'Dialoghi sull'Innovazione accessibile – Innovaction', l'incontro promosso da Gsk e Adnkronos a Roma, realizzato con il patrocinio di Farmindustria, e dedicato all'innovazione in ambito sanitario.