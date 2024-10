La vaccinazione sarà ora disponibile gratuitamente per le donne tra i 16 e i 40 anni e per gli uomini tra i 16 e i 30 anni, oltre al precedente limite di 26 anni. Obiettivo dell'iniziativa definita "epocale", eliminare il virus responsabile dei circa 4.400 casi di tumore della cervice uterina e carcinomi Hpv correlati che si rilevano ogni anno in Italia.