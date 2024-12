Tumore al polmone, Fondo farmaci innovativi importante ma va migliorato

Nella lotta al tumore del polmone i farmaci innovativi fanno la differenza e il Fondo dedicato, che li rende disponibili, è fondamentale. Ci sono però delle scelte da fare perché tale opportunità sia anche più efficiente. Oltre a includere anche i farmaci con innovatività condizionata, è importante che dopo 6 anni non escano dal fondo, ma restino almeno per 10 anni Sono i temi al centro del Convegno nazionale ‘Inventing for lung. Il contributo dell’innovazione per il trattamento del tumore al polmone’, promosso da Msd Italia. Nel corso dell’evento sono state presentate anche 2 indagini: quelle di Bva Doxa su ‘il tumore al polmone, tra bisogni di conoscenza e fake news’ e il report Ihe (The Swedish Insitute for Health Economics) sull’accesso ai farmaci oncologici innovativi in Italia.