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Tumore rinofaringeo, Bianco (Teha Group): "Nella gestione necessario approccio multidisciplinare"

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15 settembre 2026 | 18.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il tumore rinofaringeo fa parte del mondo dei tumori testa-collo ed è particolarmente interessante perché sia per l'età in cui si sviluppa, in popolazione in età produttiva, sia per le caratteristiche, perché deriva non solo da genetica ma anche da fattori ambientali e dagli stili di vita e deve essere gestito attraverso percorsi multidisciplinari. Quindi, vi è una grande attenzione a questi tumori, soprattutto negli ultimi anni grazie ai trattamenti che sono a disposizione". Lo spiega Daniela Bianco, partner e responsabile Practice Healthcare & Life Sciences Teha Group, in occasione dell'evento  "Tumore rinofaringeo in Italia: evidenze, bisogni dei pazienti e prospettive future", organizzato da Teha Group a Roma, durante il quale è stato presentato un paper sulla patologia con numeri, stato dell'arte e prospettive terapeutiche.

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