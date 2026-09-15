Tumore rinofaringeo, l'Italia davanti alla sfida di una patologia rara ma complessa

Il tumore rinofaringeo, seppur raro, rappresenta in Italia una sfida sanitaria rilevante, con un'incidenza tra le più alte d'Europa e oltre 1.800 persone che convivono con la diagnosi negli ultimi cinque anni. L'impatto non è solo clinico: la perdita di produttività supera i 57 milioni di dollari nel nostro Paese, segnalando un peso significativo sulla vita sociale ed economica dei pazienti. La diagnosi tardiva resta una criticità, mentre la sopravvivenza può raggiungere l'86% quando la patologia viene riconosciuta precocemente. A Roma è stato presentato il Policy Brief sviluppato da Teha con il contributo non condizionante di