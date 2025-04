Tumori, Bitri Lani: "Nave della Salute rafforza rapporti Italia-Albania"

“E’ una bellissima iniziativa che avvicina di più Italia e Albania, nonché un'altra manifestazione di ciò che abbiamo saputo costruire e avviare in oltre trent’anni tra i due Paesi”. Lo ha detto Anila Bitri Lani, ambasciatore della Repubblica d'Albania in Italia, durante la presentazione della seconda edizione della 'Nave della Salute' One Health, l'iniziativa che vuole mettere al centro il tema della prevenzione delle gravi malattie (tra cui il cancro) attraverso controlli e visite per la diagnosi precoce. Sul traghetto Ancona-Durazzo-Ancona, da sabato 5 a lunedì 7 aprile sono stati effettuati 373 controlli gratuiti grazie a 8 ambulatori con 15 medici specialisti.