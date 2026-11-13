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Tumori, Berardi (Aiom): 'estendere oltre i tre anni permanenza nell'Ffi per valutarne valore'

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13 novembre 2026 | 16.51
Redazione Adnkronos
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"Il Fondo dei farmaci innovativi (Ffi) ha scelto come tempistica arbitrariamente tre anni per l'inserimento dei farmaci in questione. È evidente che questo tempo arbitrario riflette in alcuni casi effettivamente il valore e il percorso del farmaco, nel contesto della patologia e del paziente. Però in altri casi c'è bisogno di più tempo per meglio comprendere il pieno valore di questo tipo di terapia. Pertanto, prolungare il tempo può essere di aiuto, specialmente anche in rapporto alla variabilità regionale cui oggi stiamo assistendo per poter appieno beneficiare di quel tipo di terapia". Sono le parole della presidente eletta dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), Rossana Berardi, intervenendo nel corso del  XXVIII Congresso nazionale dell'Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), in programma dal 13 al 15 novembre a Roma.

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