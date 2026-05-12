Tumori: cancro esofago, stomaco e polmoni, oncologo Cappuzzo 'tislelizumab efficace'

"La validità del trattamento" chemio-immunoterapico "è confermata da molteplici studi clinici", tislelizumab "sta dimostrando efficacia in modo trasversale su tutti i pazienti, indipendentemente dalle loro caratteristiche cliniche o biologiche. L'impiego sempre più precoce dell'immunoterapia permette, quindi, una gestione migliore della malattia già agli stadi iniziali dove si registra il punto di utilizzo più significativo per questi farmaci". Così Federico Cappuzzo, direttore dell'Oncologia medica 2 all'Istituto nazionale tumori 'Regina Elena' di Roma, a Milano, nel corso dell'incontro con la stampa per fare il punto sui progressi nella cura dei tumori dello stomaco, dell'esofago e del polmone, in seguito all'approvazione, da parte di Aifa - Agenzia italiana del farmaco, della rimborsabilità di tislelizumab per il trattamento di queste patologie.