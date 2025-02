Tumori, 'Il cibo come alleato': 22 ricette per migliorare qualità di vita dei pazienti

L’alimentazione gioca un ruolo cruciale per chi affronta una malattia come il cancro: non solo può contribuire a migliorare la risposta alle terapie e a ridurre gli effetti collaterali, ma è anche un elemento di conforto, un modo per mantenere un legame con la normalità e con il piacere della tavola. Nasce da qui ‘Il cibo come alleato’, un volume di 22 semplici ricette pensate per affrontare al meglio le terapie oncologiche. Il libro è stato sviluppato e realizzato delle Aziende sanitarie di Parma e della Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia con il supporto di Academia Barilla, centro culinario d’avanguardia dedicato alla cultura del cibo in Italia, che ha messo a disposizione le proprie competenze e risorse per la creazione dei contenuti e lo sviluppo delle ricette, unendo le forze con medici ed esperti per fornire una soluzione concreta ai pazienti.

Il libro - distribuito gratuitamente presso l’Oncologia del Policlinico San Matteo, l’Oncologia Medica di Parma e consultabile online - propone un approccio alimentare studiato per mitigare gli effetti collaterali delle terapie e garantire ai pazienti un’alimentazione semplice e bilanciata, senza rinunciare al piacere del gusto. Il volume non si limita, quindi, a fornire informazioni teoriche, ma diventa una vera e propria guida pratica per migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici attraverso la corretta alimentazione. Alla base di questo progetto editoriale - si legge in una nota - c’è la visione di dottoressa Simona Bui dell’Oncologia Medica di Parma, in collaborazione con lo chef Marcello Zaccaria di Academia Barilla e gli esperti Riccardo Caccialanza e Paolo Pedrazzoli, Paolo Pedrazzoli e Riccardo Caccialanza, rispettivamente direttore del Dipartimento oncologico e direttore Sc Dietetica e nutrizione clinica del San Matteo di Pavia, figure di riferimento nel campo della nutrizione clinica e oncologica.

Le 22 ricette sono divise in 4 capitoli che corrispondono ai principali effetti collaterali delle cure: anoressia, nausea e vomito, mucosite e alterazione del gusto. Alcuni piatti, come i fusilli su caponata di melanzane e zucchine con pomodoro, sono stati pensati per stimolare l’appetito e apportare fibre benefiche per la digestione. Il gazpacho di pomodoro e mango, grazie al suo gusto fresco e leggero, è ideale per chi soffre di alterazioni del gusto durante le terapie. Per contrastare la nausea invece, vengono proposti piatti dal sapore delicato e dalle consistenze morbide, come un’insalata di farro con verdure o il couscous vegetariano. Per chi soffre di mucosite, una condizione che può rendere particolarmente difficile il mangiare, ricette come il flan di parmigiano al limone in salsa di carote o il budino di pane offrono un'alternativa nutriente e di facile assunzione. Pur avendo un tocco gourmet, le ricette si distinguono per la loro semplicità di esecuzione senza rinunciare al piacere del gusto e della convivialità, due elementi cardine per Academia Barilla, che dal 2004 si impegna a promuovere un’alimentazione equilibrata e uno stile di vita sano.

“Abbiamo lavorato per creare ricette buone e facilmente adattabili alle esigenze dei pazienti, mantenendo qualità e gusto – afferma chef Zaccaria – Lavorare sul libro è stato un viaggio che ha unito la passione per la cucina alla responsabilità di offrire un supporto concreto a chi affronta un percorso di cura oncologica. Il progetto si inserisce perfettamente in questa missione e rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra il mondo della cucina e quello della medicina possa portare a risultati tangibili per la salute e la qualità della vita. La speranza di Academia Barilla è che questo volume possa diventare una risorsa utile per chiunque desideri avvicinarsi a un’alimentazione consapevole, dimostrando che il cibo può essere un vero alleato nel percorso di cura e di benessere”.

‘Il cibo come alleato’ non è solo un libro di ricette, ma un manifesto che promuove il diritto a un’alimentazione consapevole e di qualità anche nei momenti più difficili della vita. La sinergia tra medicina e cucina dimostra che la nutrizione può essere una potente alleata nella lotta contro la malattia, non solo per i suoi benefici fisici, ma anche per il supporto psicologico che il cibo può offrire. Grazie al contributo di Academia Barilla e del Gruppo Barilla, che ha sostenuto il progetto realizzando il libro, dalla parte creativa alla stampa, questo volume diventa uno strumento concreto per chi combatte contro il cancro, per i loro familiari e per tutti coloro che credono che il cibo non sia solo nutrimento, ma anche conforto, cultura e, soprattutto, vita.

L’impegno di Barilla per le persone e la prevenzione parte da lontano. Già nel 2023, è partita la collaborazione con la Breast Unit dell’Azienda ospedaliero universitaria di Parma, per la prevenzione del tumore al seno. Come parte del progetto, i medici dell’ospedale Maggiore hanno offerto ai dipendenti del Gruppo Barilla incontri informativi e consulenze individuali sulla prevenzione primaria e secondaria, affrontando temi legati agli stili di vita sani, all’autopalpazione e agli screening periodici. Materiali informativi digitali sono stati resi disponibili sulla intranet aziendale, garantendo un accesso costante a contenuti utili per la consapevolezza e la prevenzione. L’attenzione all’educazione alimentare prosegue con Sì.Mediterraneo, sviluppato con l’Università Federico II di Napoli, per promuove la dieta mediterranea nelle mense aziendali. Un ulteriore tassello è il Balance, l’Employee Resource Group (Erg) di Barilla che promuove iniziative per la salute fisica e mentale dei dipendenti per uno stile di vita attivo e consapevole. Per le nuove generazioni, Barilla sostiene Giocampus, un progetto nato nel 2002 che combina educazione motoria e alimentare per bambini e ragazzi, con percorsi dedicati attraverso attività scolastiche e stagionali.