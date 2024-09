Tumori, Loizzo: “Pazienti a rischio e con predisposizione genetica vanno inseriti subito in screening”

“Il tumore al polmone è un tumore di cui è aumentata fortemente l'incidenza, riteniamo che nei soggetti a rischio, che hanno una predisposizione anche genetica dimostrabile, vadano inseriti immediatamente in screening con le Tac polmonari, perché la prevenzione per noi è fondamentale”. A dirlo Simona Loizzo, membro del panel editoriale e capogruppo della Lega in Commissione Affari sociali della Camera dei deputati, è intervenuta a margine della conferenza stampa ‘Tumore al polmone la via maestra è la diagnosi precoce’, evento di presentazione del Position Paper, con il contributo non condizionato di Johnson&Johnson MedTech, tenutosi alla Camera dei Deputati a Roma.