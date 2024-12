Tumori, l’oncologa Novello: "Fondo per i farmaci innovativi indispensabile in lotta cancro al polmone"

"Abbiamo ancora 44 mila casi di nuovi tumori al polmone all’anno, crescono in donne e giovani. Ma l’incidenza dei farmaci innovativi, come quelli a bersaglio molecolare e l’immunoterapia aumentano di tanto le aspettative e la qualità di vita dei pazienti. Ed è indispensabile l’evoluzione del Fondo per i farmaci innovativi, lo strumento corretto per mettere a terra tutte le terapie in grado di sostenere la battaglia al tumore del polmone”. Lo ha detto Silvia Novello, responsabile Oncologia medica all’Ospedale San Luigi Gonzaga di Orbassano, ordinario di Oncologia medica all’Università degli Studi di Torino e presidente Walce (Women Against Lung Cancer in Europe) partecipano al Convegno ‘ ‘Inventing for lung. Il contributo dell’innovazione per il trattamento del tumore al polmone’, promosso da Msd Italia.