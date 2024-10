Tumori, Mazzotti (Polizia di Stato): "Adesione eccezionale allo screening cancro al seno”

"Il personale femminile della Polizia di Stato ha accolto positivamente questa iniziativa per la prevenzione del tumore della mammella: la percentuale di adesioni è stata eccezionalmente elevata, specie da parte delle allieve delle scuole di formazione. Questa iniziativa potrebbe rappresentare un driver per i futuri programmi di screening”. CosìMario Mazzotti, dirigente ufficio di Coordinamento Sanitario Polizia di Stato – Regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in occasione dell’evento tenutosi a Roma presso il ministero della Salute, per la presentazione dei risultati di ‘Care for Caring – Ambasciatrici della Prevenzione’, il progetto di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione del tumore al seno rivolto alle donne in forza alla Polizia di Stato.