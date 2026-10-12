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Tumori: oncologa Rimassa, 'risultati mai visti prima in epatocarcinoma con regime Stride'

12 ottobre 2026 | 12.51
Redazione Adnkronos
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"Lo studio di fase 3 (Himalaya) ha testato" il regime Stride, cioè " la combinazione di immunoterapia con una singola dose priming di tremelimumab associata a durvalumab (un anti-Pd-L1), rispetto a sorafenib, che rappresentava lo standard di cura. Lo studio è risultato positivo: il regime Stride è oggi un'opzione standard di terapia di prima linea per i pazienti con epatocarcinoma avanzato non resecabile. I risultati di sopravvivenza a 5 anni", con il 20% dei pazienti ancora vivo, "rappresentano un elemento del tutto nuovo e mai osservato prima nell'epatocarcinoma avanzato". Così Lorenza Rimassa, professoressa di Oncologia medica, Humanitas University e responsabile Uo di Oncologia epatobiliopancreatica, Irccs Istituto clinico Humanitas, Rozzano (Mi), intervenendo al media tutorial sulle nuove frontiere del trattamento del tumore del fegato, organizzato a Milano da AstraZeneca.

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