Tumori: Piscaglia (UniBo), 'approccio multidisciplinare centrale in gestione epatocarcinoma'

L'approccio multidisciplinare "è particolarmente fondamentale per via delle caratteristiche di questo tumore", l'epatocarcinoma, "che coinvolge un organo vitale la cui sofferenza può portare a morte tanto quanto la patologia neoplastica. Nei casi più avanzati, disponiamo di terapie sistemiche molto efficaci che spesso combiniamo o integriamo in modo sequenziale con i trattamenti locoregionali. Ecco perché è essenziale che gli specialisti siedano allo stesso tavolo per definire la soluzione migliore per ogni singolo paziente nella sua individualità". Così Fabio Piscaglia, professore di Medicina interna, università di Bologna e direttore Medicina interna, malattie epatobiliari e immunoallergologiche, Irccs Aou di Bologna, al media tutorial riguardante le nuove frontiere del trattamento del tumore del fegato, organizzato a Milano e promosso da AstraZeneca.