Tumori: Pravettoni (Ieo), ‘con 'In buona salute’ sostegno psiconcologico anche a distanza’

“È molto importante che i pazienti, le pazienti e le persone che sono loro accanto, possano, anche da casa, usufruire di strutture che diano supporto. A volte queste persone non sono in grado di percorrere chilometri e chilometri per raggiungere l'ospedale e avere un colloquio psiconcologico che”, con ‘In buona salute’, “può svolgersi da casa propria, in una situazione più confortevole”. Sono le parole di Gabriella Pravettoni, responsabile scientifico di ‘In buona salute’, direttrice della divisione di Psiconcologia dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) e professoressa di Psicologia delle decisioni all’università degli Studi di Milano, partecipando, nel capoluogo lombardo, all’incontro organizzato con la stampa per presentare ‘In buona salute’, la prima piattaforma online di psiconcologia in Italia (inbuonasalute.eu).