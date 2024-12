Università, Penocchio: “Necessità di disporre di più medici veterinari”

“Oggi in Italia abbiamo 35.500 medici veterinari iscritti agli ordini professionali, sulla carta sembrano tanti ma in pratica sono pochi. Il settore ha quindi la necessità di disporre di un numero integrativo di medici veterinari”. Così Gaetano Penocchio, presidente Federazione nazionale ordini veterinari italiani, in occasione della presentazione del nuovo corso di laurea dell'università di Roma Tor Vergata in Medicina Veterinaria, primo nel Lazio. L’evento di presentazione, che ha preso luogo ad un mese dall’inizio delle lezioni del primo anno accademico del corso, ha visto la partecipazione del ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida e del ministro della Salute Orazio Schillaci.