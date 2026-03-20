Università, Ramaciotti (Crui): "Protocollo per diritto allo studio e alla vista"

Sul progetto Campus visivo, 'prevenzione sanitaria negli atenei con accordo con Onesight EssilorLuxottica Italia’
"Questo progetto va ad arricchire sensibilmente il patrimonio degli atenei con un impatto sociale che si racconta da sé". Lo ha detto Laura Ramaciotti, presidente Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane, in occasione della firma del protocollo d'intesa, a Roma, tra Crui e Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell'ambito del progetto 'Campus visivo' che prevede visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell'ateneo di Roma Tor Vergata che si trovano in condizioni di fragilità economica.
"Abbiamo aderito a questa iniziativa con grandissimo entusiasmo e con profonda riconoscenza alla Fondazione - spiega Ramaciotti - perché permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, citando la locuzione perfetta del presidente Del Vecchio, di poter approcciare 'il diritto allo studio e il diritto alla vista' nel proprio percorso accademico".