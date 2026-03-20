circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Ramaciotti (Crui): "Protocollo per diritto allo studio e alla vista"

sponsor

Sul progetto Campus visivo, 'prevenzione sanitaria negli atenei con accordo con Onesight EssilorLuxottica Italia’

Università, Ramaciotti (Crui):
20 marzo 2026 | 18.25
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questo progetto va ad arricchire sensibilmente il patrimonio degli atenei con un impatto sociale che si racconta da sé". Lo ha detto Laura Ramaciotti, presidente Crui - Conferenza dei rettori delle università italiane, in occasione della firma del protocollo d'intesa, a Roma, tra Crui e Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia, nell'ambito del progetto 'Campus visivo' che prevede visite e occhiali da vista gratuiti agli studenti dell'ateneo di Roma Tor Vergata che si trovano in condizioni di fragilità economica.

CTA

"Abbiamo aderito a questa iniziativa con grandissimo entusiasmo e con profonda riconoscenza alla Fondazione - spiega Ramaciotti - perché permetterà ai nostri studenti, in ottica di prevenzione sanitaria, citando la locuzione perfetta del presidente Del Vecchio, di poter approcciare 'il diritto allo studio e il diritto alla vista' nel proprio percorso accademico".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Campus visivo Crui Conferenza dei rettori delle università italiane Visite oculistiche diritto allo studio e alla vista
Vedi anche
News to go
Epatite A, come si trasmette e prevenzione
Allarme meningite in Uk, Bassetti: "L'epidemia si limiterà facilemente, ma si combatte con il vaccino" - Video
News to go
Equinozio di primavera: al via oggi la nuova stagione
Bossi, leghisti a Gemonio in ricordo del fondatore: videonews dal nostro inviato
Trump, la battuta gela la premier giapponese: "Attacco Iran come Pearl Harbor" - Video
Referendum, Nordio all'Adnkronos: "Bettini miglior sponsor, gli piace riforma ma vota No" - Video
Iran, Pasdaran diffondono video: "Ecco jet Usa colpito"
News to go
Olio d'oliva tunisino, Commissione europea dice no a raddoppio importazioni
Guerra Iran, Tajani: "Non partecipiamo, nessuna polemica con Usa" - Video
Unicredit-Commerzbank, Tajani: "Vinca il libero mercato" - Video
Iran, missili contro il gas del Qatar: esplosione a Ras Laffan - Video
News to go
Referendum, Carta europea disabilità è un documento valido


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza