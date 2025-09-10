circle x black
Vaccini, Bonanni (UniFi): "Inserire anti-meningococco B per adolescenti in Calendario nazionale"

10 settembre 2025 | 07.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"I tempi per l'inserimento del vaccino anti-meningococco B per adolescenti nel Calendario nazionale sono maturi da anni. La meningite B è la forma più frequente di patologia meningococcica, non solo nel bambino piccolo, ma anche nell'adolescente, ormai da anni. Tuttavia, noi offriamo in tutte le regioni gratuitamente e in maniera attiva, la vaccinazione contro il meningococco ACWY, ma non offriamo ancora la vaccinazione contro il meningococco B, che è la forma più frequente. Pertanto, è importante che, con un accordo nazionale, questa vaccinazione finalmente venga offerta in tutte le regioni italiane". Sono le parole di Paolo Bonanni, professore di Igiene presso l'università degli studi di Firenze e coordinatore tecnico-scientifico "Calendario vaccinale per la Vita", in occasione dell'evento scientifico-istituzionale "Fare prevenzione fra strategia e consapevolezza: la coscienza della vaccinazione. Il futuro è nelle nostre mani", oggi a Roma.

