Zega: “Importante gestire le cronicità sul territorio per evitare ricorsi inopportuni all'ospedale che distolgono risorse economiche importanti”

“Stiamo mettendo in campo le soluzioni per garantire la risposta sanitaria direttamente al domicilio del paziente, evitando che ci sia un ricorso inopportuno all'ospedale, che oggi fa distogliere risorse economiche importanti dalle cure. Dobbiamo portare le cronicità e le polipatologie sul territorio” così si è espresso Maurizio Zega, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma (OPI Roma)i, intervenuto al simposio “Eccellenza e innovazione nella formazione infermieristica”, evento di lancio del nuovo corso di laurea Magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, presso l’Università Campus Bio-Medico di Roma.