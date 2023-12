Sangiuliano: "Discobolo Lancellotti appartiene a Italia e ci resterà"

“Il Discobolo Lancellotti è patrimonio della Nazione e proprietà dello Stato italiano. E’ e resterà nella collezione del Museo Nazionale Romano. Ieri ho avuto un incontro costruttivo e cordiale su tante questioni con l’Ambasciatore tedesco a Roma, Hans-Dieter Lucas e ho preso nota delle sue spiegazioni in merito alla lettera del direttore dello Staatliche Antikensammlungen di Monaco di Baviera, che considero inaccettabile nei suoi contenuti. Mi è stato riferito che il Governo di Berlino non chiede alcuna restituzione e non rivendica il discobolo e che si è trattata di un’iniziativa del direttore del museo bavarese. Credo che questo direttore ci debba delle scuse". Lo dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. "Mi auguro che, nel quadro della cooperazione culturale con la Germania che intendo rafforzare fortemente, troveremo un accordo per il rientro in Italia anche della base marmorea settecentesca che appartiene all’opera di proprietà dello Stato italiano, rimasta finora a Monaco di Baviera”, conclude Sangiuliano.