In occasione della 100ª Giornata Mondiale del Risparmio prende il via “Il Risparmio che fa Scuola”, il progetto di Poste Italiane e Cassa Depositi e Prestiti. L’obiettivo dell’iniziativa, alla sua seconda edizione, è formare le nuove generazioni alla cittadinanza economica, attraverso la promozione della cultura del risparmio, sia dal punto di vista strettamente finanziario sia come salvaguardia dell'ambiente.