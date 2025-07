Sicurezza attività subacquee, il Ddl all’esame in Commissione Ambiente del Senato

La Commissione Ambiente del Senato ha proseguito l’esame in sede redigente del disegno di legge che introduce disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee. In particolare, sono state esaminate le proposte emendative, delle quali circa una ventina sono state approvate. Tra gli emendamenti approvati, spiccano quelli proposti da Fincantieri, nello specifico: l’emendamento 13.7 Tubetti e altri, che assicura, tra le funzioni affidate all’ASAS, oltre allo sviluppo e alla sicurezza delle infrastrutture subacquee anche la sorveglianza delle stesse e l’emendamento 17.7 Tubetti e altri, che dispone che l’ASAS possa sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate non solo per la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee ma anche per la sorveglianza delle stesse. Il provvedimento ora proseguirà il proprio l’iter in Commissione.

