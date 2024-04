“Per noi è importante generare valore non soltanto per il cliente di oggi, ma anche per il cliente del futuro”. Lo ha detto ad Adnkronos Luca Conti, Ceo di E.ON Italia, a valle dell’inaugurazione del Biodiversity Lab, un vero e proprio laboratorio nel bosco di Giussano che attraverso un percorso a tappe, accompagnerà i visitatori alla scoperta della biodiversità forestale e alla riscoperta dei benefici che gli ecosistemi locali possono offrire alla cittadinanza.