Bialetti, Moka Express ambasciatrice del progetto Oceana

Moka Express di Bialetti ambassador mondiale del progetto Oceana. Bialetti si impegna concretamente in un’ottica di sostenibilità stringendo una partnership con Oceana, organizzazione internazionale focalizzata esclusivamente sulla salvaguardia degli oceani: in questo progetto, Bialetti supporta Oceana attraverso un’importante donazione e mette al centro l’iconica Moka Express, protagonista in veste di ambasciatrice mondiale di sostenibilità.

Il sostegno al progetto Oceana coinvolge tutte le taglie di Moka Express e sarà veicolato attraverso una comunicazione a 360 gradi focalizzata sul messaggio principale della campagna #wakeupfortheoceans. Il consumatore potrà inoltre mostrare il proprio supporto all’attività di Oceana attraverso una donazione diretta, tramite un link posto sul packaging del prodotto.

Bialetti ha inoltre sostituito tutti i sacchetti in plastica che avvolgono Moka Express dentro il packaging, con involucri in carta 100% riciclabile.