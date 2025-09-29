Cresce il mercato delle criptovalute, il quadro tracciato da Binance

Criptovalute, Binance Italy: "Settore sempre più rilevante nel contesto finanziario globale"
Nuovi trend, sviluppi normativi e segnali di maturazione del mercato in un contesto in costante mutamento
Il mercato delle cripto-attività si riconferma dinamico. Dopo essersi lasciato alle spalle una fase di consolidamento, ora guarda con crescente ottimismo ai prossimi mesi. Gianluigi Guida, ceo di Binance Italy, traccia un quadro positivo del settore dal 2024 a oggi. Il top manager evidenza che avveni...
Il mercato delle cripto-attività "sta maturando". Da fine 2024 a oggi "il periodo è stato sicuramente interessante – dice all'Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida -, ma siamo ancora agli inizi". "Notiamo un certo interesse da parte dei player istituzionali più tradizionali, che si stann...
Nel mercato delle cripto-attività "abbiamo notato che il legislatore è stato particolarmente attivo su questo fronte e su quello della tassazione. Ovviamente mi preme ricordare che una tassazione elevata va a disincentivare il settore e gli investimenti che poi possono essere fatti". Così all'Adnkron...