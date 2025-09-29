circle x black
Cerca nel sito
 
SPECIALE
Cresce il mercato delle criptovalute, il quadro tracciato da Binance

Cresce il mercato delle criptovalute, il quadro tracciato da Binance

Guida (Binance):
video
economia

Guida (Binance): "Mercato sta maturando, periodo interessante"

Il mercato delle cripto-attività "sta maturando". Da fine 2024 a oggi "il periodo è stato sicuramente interessante – dice all'Adnkronos il ceo di Binance Italy, Gianluigi Guida -, ma siamo ancora agli inizi". "Notiamo un certo interesse da parte dei player istituzionali più tradizionali, che si stann...



SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza