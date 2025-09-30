Presentata alla Camera la XII edizione dell’Osservatorio sulle entrate fiscali

Fisco, Cida-Itinerari previdenziali: il peso è concentrato su minoranza di contribuenti
Presentata la dodicesima indagine dell’Osservatorio sulle entrate fiscali e sul finanziamento del welfare
Come garantire la sostenibilità del nostro sistema di protezione sociale ma, più in generale, produttività e sviluppo del Paese se il grosso del carico fiscale grava su una ristretta minoranza? Questo il secondo grande paradosso su cui invita a riflettere l’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura ...
Le parole del presidente Cida, in occasione della presentazione della dodicesima edizione dell’Osservatorio sulle entrate fiscali, a cura del Centro studi e ricerche Itinerari previdenziali.