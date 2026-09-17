Conou al RemTech Expo

Rifiuti, Piunti (Conou): "Tra Consorzi un afflato comune"
L'intervento del presidente del Conou al convegno di RemTech Expo di Ferrara
L'intervento del presidente del Conou al convegno di RemTech Expo di Ferrara
Ambiente, Piunti (Conou) : "Tra consorzi afflato comune, ma modelli diversi" A RemTech Expo di Ferrara il confronto tra i principali sistemi di responsabilità estesa del produttore: Conai, Conoe, Conou, Coordinamento Pile e Accumulatori, Centro di Coordinamento Raee, Ecopneus e RenOils. Il presidente...