Paraguay: ambasciatrice in Italia: "Il Paese ha molto da offrire a Europa su piano economico"
Alla Country Presentation a Genova: "Industria, tecnologia, energia pulita e innovazione settori attrattivi per l’Italia"
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Alla Country Presentation a Genova: "Industria, tecnologia, energia pulita e innovazione settori attrattivi per l’Italia"
Il presidente della Camera di commercio italo-paraguaiana: "Moltissime opportunità per industria italiana"
Il presidente alla Country Presentation a Genova: "Io investitore straniero, ho trovato il paradiso"
Fondi: "Possiamo svolgere ruolo importante anche in settore energie alternative e green economy"