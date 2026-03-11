Lazio, al consiglio regionale siglato accordo Difensore civico-Anci
Obiettivo di ridurre le distanze fra cittadini e la pubblica amministrazione
Il protocollo firmato fra Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio “va a rafforzare ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza del ruolo del Difensore civico.
“La firma di questo protocollo serve anche a farci conoscere ulteriormente dai cittadini"
“La battaglia principale di Anci è quella di limitare le distanze”, fra cittadino e istituzioni.