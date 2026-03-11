circle x black
Aurigemma: "Difensore civico riduce distanza fra cittadino e istituzioni"

Aurigemma:
11 marzo 2026 | 14.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il protocollo firmato fra Difensore civico della Regione Lazio e Anci Lazio “va a rafforzare ancora di più, qualora ce ne fosse bisogno, l'importanza del ruolo del Difensore civico.

Noi crediamo molto in questo ruolo, anche perché spesso riduce le distanze che si creano tra i cittadini e istituzioni”. Così all’Adnkronos il presidente del Consiglio Regionale del Lazio Antonello Aurigemma a margine della firma del protocollo d’intesa, siglato stamane al Consiglio Regionale di via della Pisana. “Soprattutto - prosegue Aurigemma - questo protocollo con Anci Lazio ne va a rafforzare il ruolo, soprattutto nelle nostre aree interne, in una Regione che è composta da 378 comuni di cui oltre il 60% sono comuni al di sotto dei 10mila abitanti. E questo serve per dare possibilità anche alle strutture amministrative dei comuni della nostra Regione di avere quel giusto supporto che spesso è carente per mancanza di personale”.

